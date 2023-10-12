У Румунії знову знайшли уламки дрона після нічної атаки росіян на Одещину

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У Румунії знову знайшли уламки дрона. Безпілотник упав за три кілометри від міста Плауру (навпроти Ізмаїлу), повідомляє Міністерство оборони країни.

Імовірно, дрон упав і вибухнув — на місці падіння утворилася вирва.

«Рішуче засуджуємо атаки росії на цивільну інфраструктуру в українських портах на Дунаї. [...] Це необґрунтовані атаки, які суперечать нормам міжнародного гуманітарного права», — ідеться в повідомленні румунського відомства.