У Румунії знову знайшли уламки дрона після нічної атаки росіян на Одещину
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty
У Румунії знову знайшли уламки дрона. Безпілотник упав за три кілометри від міста Плауру (навпроти Ізмаїлу), повідомляє Міністерство оборони країни.
Імовірно, дрон упав і вибухнув — на місці падіння утворилася вирва.
«Рішуче засуджуємо атаки росії на цивільну інфраструктуру в українських портах на Дунаї. [...] Це необґрунтовані атаки, які суперечать нормам міжнародного гуманітарного права», — ідеться в повідомленні румунського відомства.
- Уночі 12 жовтня росія запустила по Україні 33 дрони-камікадзе Shahed, 28 з яких збила ППО. Більшість збили над Одещиною (10 БпЛА), але частина поцілила у припортову інфраструктуру Подунавʼя. Там пошкоджені складські будівлі й приватні будинки. Постраждала одна людина.
- Румунія не вперше відчуває на собі наслідки російського вторгнення. Уламки російських дронів у Румунії на кордоні з Одеською областю знаходили 4, 9 та 13 вересня. Румунія викликала голову дипмісії росії та збудувала у прикордонному районі, що поряд із Рені та Ізмаїлом, укриття для цивільних, а 15 вересня румунський генерал заявив, що ППО збиватиме російські дрони за необхідності.
- 29 вересня Reuters із посиланням на джерела писало, що Румунія переміщує ППО ближче до кордону з Україною поблизу Дунаю, збільшує кількість патрулів і спостережних пунктів.