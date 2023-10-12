У секторі Гази загинули співробітники ООН і члени Червоного Хреста

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Агентство ООН у справах палестинських біженців повідомило, що 12 його співробітників загинули в секторі Гази від початку нападу ХАМАС на Ізраїль.

У повідомленні не уточнювали, чи були це палестинці, чи іноземні працівники, але раніше сказали, що серед жертв — пʼять вчителів шкіл Агентства, гінеколог, інженер, психолог-консультант і три помічники.

Міжнародна федерація товариств Червоного Хреста і Червоного Півмісяця (IFRC) заявила, що в секторі Гази загинули чотири її члени. Ще один загинув в Ізраїлі.

Агентство ООН у справах палестинських біженців заснували в 1949 році після першої арабо-ізраїльської війни. Воно надає державні послуги, наприклад, навчання у школах, первинну медичну допомогу та гуманітарну допомогу в Газі, на Західному березі, в Йорданії, Сирії та Лівані.