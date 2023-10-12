Кількість загиблих українців в Ізраїлі зросла до 7. Є поранені та зниклі безвісти
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»
У війні в Ізраїлі загинули семеро українців. Ще девʼятеро отримали поранення і девʼятеро вважаються зниклими безвісти.
Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко.
Консули встановили особисті дані загиблих, підтримують звʼязок з їхніми родичами і готують репатріацію тіл.
Також українське посольство співпрацює з ізраїльськими службами безпеки, щоб знайти зниклих.
Понад тисячу українських громадян звернулися по допомогу, щоб виїхати з Ізраїлю. Дипломати готують на суботу, 14 жовтня, перший евакуаційний рейс до Румунії. Також працюють над організацією додаткових евакуаційних рейсів. Деталі евакуації надішлють українцям, які надали свої дані посольству України в Тель-Авіві.
Ще майже 200 українців заявили, що хочуть евакуюватися із сектора Гази. Але поки що виїхати звідти неможливо. Українські посольства в Ізраїлі, Єгипті, Йорданії, а також інші відомства України шукають способи врятувати громадян України.
- Бойовики ХАМАС напали на Ізраїль із сектору Гази 7 жовтня, оголосивши про початок операції «Повінь Аль-Акса». Вони завдали ракетних ударів і прорвалися в прикордонні райони на півдні Ізраїлю, убиваючи цивільних, військових і захоплюючи заручників. Щонайменше 560 людей стратили або розстріляли.
- Армія оборони Ізраїлю у відповідь почала завдавати масованих ударів по сектору Гази, почавши операцію «Залізні мечі». 8 жовтня Ізраїль офіційно оголосив війну і фактично заявив, що знищить як ХАМАС, так і сектор Гази.
- ООН вже фіксує воєнні злочини з обох сторін.