Ізраїль відправив резервістів до кордону з Ліваном і атакував у секторі Гази елітний підрозділ ХАМАС

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Авіація Армії оборони Ізраїлю заявила про масовані нічні атаки на сектор Гази, під час яких знищила десятки обʼєктів, мережу тунелів і завдала удару по елітному бойовому підрозділі ХАМАС «Нохба», який очолював вторгнення на ізраїльську територію 7 жовтня. ЦАХАЛ опублікував відео удару по обʼєкті «Нохба».

Ударів завдали й по кількох оперативних штабах. Ізраїль заявляє про ліквідацію високопосадового офіцера Військово-морських сил ХАМАС Мухаммеда Абу Шамала. Відео удару по його будинку ЦАХАЛ теж опублікував. Повідомляється, що цей будинок міг використовуватися для зберігання морського озброєння.

Як передає The Times of Israel, авіація ліквідувала і журналіста-бойовика Мустафу Шахіна, який знімав і транслював атаку бойовиків на південь Ізраїлю 7 жовтня.

Тим часом Ізраїль перекинув частину резервістів до міст на кордоні з Ліваном. Це відбувається на тлі загального посилення військ на півночі країни, де відучора було кілька перестрілок і понад 10 обстрілів.

Є оновлені дані щодо жертв. Кількість загиблих ізраїльтян зросла до 1 300. Понад 3 300 людей поранені, серед яких майже 380 у важкому стані. Доля 150 полонених ізраїльтян невідома. ЦАХАЛ окремо називає втрати військових — загинули щонайменше 220 бійців.

Міністерство охорони здоровʼя Палестини в секторі Гази повідомляє про 1 203 загиблих і 5 769 поранених. ХАМАС втрати своїх бійців не розголошує, лише інколи підтверджує ліквідацію впливових командирів і лідерів. ЦАХАЛ 11 жовтня заявляв, що ліквідував понад 1 500 бойовиків, але це дуже приблизні цифри.

Ситуація з біженцями в секторі Гази складна. Вони переміщуються в самому секторі, який перебуває у блокаді. Єгипет обговорює допомогу Газі, але відкидає створення безпечних коридорів для цивільного населення, повідомляє Reuters.

При цьому, як повідомляє Axios, влада Єгипту готова відкрити прохід для іноземних громадян, які досі залишаються в секторі Гази.