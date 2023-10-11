В Україні достроково відремонтували ще один енергоблок
- Автор:
- Ліза Бровко
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Getty Images / «Бабель»
В Україні 11 жовтня з випередженням графіка відремонтували ще один блок атомної електростанції.
Про це пише Міненерго.
Цей енергоблок додав в енергетичну систему 415 МВт потужності.
На інших обʼєктах теплової, гідро- й атомної генерації електроенергії тривають ремонти. Енергосистему готують до початку опалювального сезону.
Наразі українські електростанції виробляють достатньо енергії, щоб покрити потреби споживачів. У деяких регіонах були відключення світла через обстріли, технологічні порушення тощо.
Минулої доби комерційний імпорт електроенергії становив 907,00 МВт/год. Експорт був до Словаччини та Молдови і сягнув 1 612,00 МВт/год.
- 16 вересня Міністерство оборони Британії повідомило, що росія готується до обстрілів енергоінфраструктури України — окупанти завдаватимуть ударів, як і минулого року. Українська розвідка 20 вересня повідомила, що удари по енергетиці можуть початися вже в жовтні, зараз росія розвідує її стан. Підстанції «Укренерго» вже захистили від ракетних атак укріпленнями. Також Україна замовила 100 нових високовольтних трансформаторів, вони поки що зберігатимуться в Польщі та Румунії.
- У серпні премʼєр Денис Шмигаль казав, що в Україні вже відремонтували пʼять блоків атомних електростанцій. На той час залишалося завершити ремонт чотирьох.
- Раніше «Енергоатом» заявляв, що готується до опалювального сезону запустити всі блоки українських АЕС.