В Україні достроково відремонтували ще один енергоблок

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В Україні 11 жовтня з випередженням графіка відремонтували ще один блок атомної електростанції.

Про це пише Міненерго.

Цей енергоблок додав в енергетичну систему 415 МВт потужності.

На інших обʼєктах теплової, гідро- й атомної генерації електроенергії тривають ремонти. Енергосистему готують до початку опалювального сезону.

Наразі українські електростанції виробляють достатньо енергії, щоб покрити потреби споживачів. У деяких регіонах були відключення світла через обстріли, технологічні порушення тощо.

Минулої доби комерційний імпорт електроенергії становив 907,00 МВт/год. Експорт був до Словаччини та Молдови і сягнув 1 612,00 МВт/год.