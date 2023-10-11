Проросійський Роберт Фіцо зібрав коаліцію і, вочевидь, буде премʼєром Словаччини
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Getty Images
Очільник словацької партії Smer, проросійський політик Роберт Фіцо, судячи з усього, зможе сформувати уряд й очолити Кабінет міністрів.
Як пишуть словацькі медіа, зокрема Pravda, пишуть, що 10 жовтня почалися офіційні перемовини Smer із двома іншими політичними партіями, які посіли друге і третє місця на виборах, про формування коаліції. Це питання називають майже вирішеним. Невідомий лише розподіл портфелів.
Разом три партії мають більшість. Вирішальною стала позиція колишнього соратника Фіцо по партії Петера Пеллегріні — лідера лівоцентристської партії «Голос» (посіла третє місце). Він та його однопартійці вирішили вступити в коаліцію з Фіцо та проросійською Словацькою національною партією. Опоненти Фіцо — проєвропейські ліберали та консерватори — пропонували Пеллегріні коаліцію з ними й навіть посаду премʼєра, але той відмовився.
Новий коаліційний уряд мають сформувати до 16 жовтня.
- На дострокових парламентських виборах у Словаччині перемогла проросійська партія Smer на чолі з експремʼєром Робертом Фіцо. У передвиборчій кампанії він обіцяв припинити військову допомогу Україні, критикував санкції проти рф, закликав до переговорів між країнами, виступав проти прав ЛГБТ і захищав право країни на вето в ЄС.
- Словацьке видання Dennik N писало, що після перемоги Smer на парламентських виборах президент Словаччини Зузана Чапутова виступила проти нового пакета військової допомоги Україні. Згодом вона заявила, що її країна має і надалі надавати військову допомогу Україні. Водночас вона зазначила, що поважає результати парламентських виборів і точку зору партії, що веде переговори про формування нового уряду.
- За формою правління країна є парламентською республікою, тож підтримка України не залежить від рішень президента.
- 7 жовтня медіа писали, що Словаччина припиняє військову допомогу Україні.