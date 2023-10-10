Комітет розглянув 840 правок до законопроєкту про медичний канабіс. Документ передали до Ради

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Комітет Верховної Ради з питань здоровʼя нації передав до парламенту законопроєкт № 7457 про медичний канабіс для розгляду у другому читанні. Про це увечері 10 жовтня повідомив голова комітету Михайло Радуцький.

На засіданні комітету розглянули поправки до другого читання, яких було 840. Радуцький каже, що комітет провів консультації з усіма причетними до галузі та «врахував слушні пропозиції».

Найбільше правок стосуються доступу до лікування пацієнтів та посилення контролю за виробництвом. Зокрема йдеться про наступні зміни до другого читання:

закон зобов`язує уряд перемістити медичний канабіс у «Переліку наркотичних засобів» з таблиці 1 (заборонених до обігу препаратів) до таблиці 2 (дозволених під жорстким контролем);

дозволити імпорт сировини, щоб пацієнти не чекали декілька років, а майже одразу отримували потрібні ліки в аптеках;

Мінагрополітики вестиме реєстр компаній, які вирощують і переробляють промислові коноплі (доступ до реєстру буде у Нацполції);

лабораторний контроль ТГК будуть проводити винятково у державних спеціалізованих лабораторіях (МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Мінʼюсту, Держлікслужби);

будуть проводити винятково у державних спеціалізованих лабораторіях (МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Мінʼюсту, Держлікслужби); запроваджується заборона на продаж рослин канабісу та продуктів їхньої переробки з будь-яким вмістом тетрагідроканабінолу для рекреаційного вживання (для задоволення);

хворі можуть мати при собі ліки з конопель, перевозити їх та зберігати у випадках медичного призначення та у кількості, визначеній одним рецептом.

13 липня 2023 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 7457 про легалізацію медичного канабісу. Законопроєкт пропонує використовувати канабіс, смолу канабісу, екстракти і настоянки канабісу в медичних, промислових цілях, для наукової та науково-технічної діяльності. Також законопроєкт пропонує встановити чіткі правила вироблення та обігу канабісу в медичних цілях, як це вже зробили Франція, Німеччина, Австрія, Чехія, Данія, Велика Британія, Словаччина та інші країни.