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Комітет розглянув 840 правок до законопроєкту про медичний канабіс. Документ передали до Ради

Автор:
Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»

Комітет Верховної Ради з питань здоровʼя нації передав до парламенту законопроєкт № 7457 про медичний канабіс для розгляду у другому читанні. Про це увечері 10 жовтня повідомив голова комітету Михайло Радуцький.

На засіданні комітету розглянули поправки до другого читання, яких було 840. Радуцький каже, що комітет провів консультації з усіма причетними до галузі та «врахував слушні пропозиції».

Найбільше правок стосуються доступу до лікування пацієнтів та посилення контролю за виробництвом. Зокрема йдеться про наступні зміни до другого читання:

13 липня 2023 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 7457 про легалізацію медичного канабісу. Законопроєкт пропонує використовувати канабіс, смолу канабісу, екстракти і настоянки канабісу в медичних, промислових цілях, для наукової та науково-технічної діяльності. Також законопроєкт пропонує встановити чіткі правила вироблення та обігу канабісу в медичних цілях, як це вже зробили Франція, Німеччина, Австрія, Чехія, Данія, Велика Британія, Словаччина та інші країни.