Комітет розглянув 840 правок до законопроєкту про медичний канабіс. Документ передали до Ради
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- Ангеліна Шеремет
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Getty Images / «Бабель»
Комітет Верховної Ради з питань здоровʼя нації передав до парламенту законопроєкт № 7457 про медичний канабіс для розгляду у другому читанні. Про це увечері 10 жовтня повідомив голова комітету Михайло Радуцький.
На засіданні комітету розглянули поправки до другого читання, яких було 840. Радуцький каже, що комітет провів консультації з усіма причетними до галузі та «врахував слушні пропозиції».
Найбільше правок стосуються доступу до лікування пацієнтів та посилення контролю за виробництвом. Зокрема йдеться про наступні зміни до другого читання:
- закон зобов`язує уряд перемістити медичний канабіс у «Переліку наркотичних засобів» з таблиці 1 (заборонених до обігу препаратів) до таблиці 2 (дозволених під жорстким контролем);
- дозволити імпорт сировини, щоб пацієнти не чекали декілька років, а майже одразу отримували потрібні ліки в аптеках;
- Мінагрополітики вестиме реєстр компаній, які вирощують і переробляють промислові коноплі (доступ до реєстру буде у Нацполції);
- лабораторний контроль ТГК будуть проводити винятково у державних спеціалізованих лабораторіях (МВС, СБУ, Держприкордонслужби, Мінʼюсту, Держлікслужби);
- запроваджується заборона на продаж рослин канабісу та продуктів їхньої переробки з будь-яким вмістом тетрагідроканабінолу для рекреаційного вживання (для задоволення);
- хворі можуть мати при собі ліки з конопель, перевозити їх та зберігати у випадках медичного призначення та у кількості, визначеній одним рецептом.
13 липня 2023 року Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт № 7457 про легалізацію медичного канабісу. Законопроєкт пропонує використовувати канабіс, смолу канабісу, екстракти і настоянки канабісу в медичних, промислових цілях, для наукової та науково-технічної діяльності. Також законопроєкт пропонує встановити чіткі правила вироблення та обігу канабісу в медичних цілях, як це вже зробили Франція, Німеччина, Австрія, Чехія, Данія, Велика Британія, Словаччина та інші країни.
- У квітні 2021 року Кабмін легалізував використання деяких препаратів на основі канабісу в медичних цілях — це «Набілон» і «Набіксімолс».