Нобелівську премію з економіки отримала американка Клаудія Голдін — дослідила роль жінок на ринку праці
- Автор:
- Ліза Бровко
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Нобелівську премію з економічних наук 2023 року отримала американська економістка Клаудія Голдін за дослідження ролі жінок на ринку праці.
Лавреатка з економічних наук Клаудія Голдін представила перший вичерпний звіт про заробітки жінок та їхню участь на ринку праці протягом століть. Її дослідження розкриває причини змін, а також основні причини гендерного розриву, що досі залишився. Клаудія Голдін зібрала дані зі США за понад 200 років.
«Розуміння ролі жінки в праці є важливим для суспільства. Завдяки новаторському дослідженню Клаудії Голдін ми тепер знаємо набагато більше про основні чинники і про те, які бар’єри, можливо, потрібно буде усунути в майбутньому», — сказав голова Комітету премії з економічних наук Якоб Свенссон.
Цього року призовий фонд становить 11 млн шведських крон (близько $986 тисяч).
- 77-річна економістка є доктором філософії та професором Гарвардського університету. Також вона співробітниця Національного бюро економічних досліджень. Клаудія Голдін має десятки нагород і великий доробок економічних праць.
- У понеділок, 2 жовтня у Швеції стартував Нобелівський тиждень. Вже оголошені лауреати премії в галузі медицини та фізіології, фізики, хімії, літератури та миру.
- Нобелівська премія є однією з найпрестижніших міжнародних премій, яку щорічно присуджують за видатні наукові дослідження, революційні винаходи або значний внесок у культуру чи розвиток суспільства.