Нобелівську премію з економіки отримала американка Клаудія Голдін — дослідила роль жінок на ринку праці

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Нобелівську премію з економічних наук 2023 року отримала американська економістка Клаудія Голдін за дослідження ролі жінок на ринку праці.

Лавреатка з економічних наук Клаудія Голдін представила перший вичерпний звіт про заробітки жінок та їхню участь на ринку праці протягом століть. Її дослідження розкриває причини змін, а також основні причини гендерного розриву, що досі залишився. Клаудія Голдін зібрала дані зі США за понад 200 років.

«Розуміння ролі жінки в праці є важливим для суспільства. Завдяки новаторському дослідженню Клаудії Голдін ми тепер знаємо набагато більше про основні чинники і про те, які бар’єри, можливо, потрібно буде усунути в майбутньому», — сказав голова Комітету премії з економічних наук Якоб Свенссон.

Цього року призовий фонд становить 11 млн шведських крон (близько $986 тисяч).