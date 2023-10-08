На Говерлі загинув турист, ще одного врятували

Новини

Facebook / ДСНС

На горі Говерла загинув турист, ще одного вдалося врятувати рятувальникам.

Про це пише ДСНС Івано-Франківщини.

Рятувальники отримали повідомлення, що під час спуску по зеленому маршруту з Говерли двоє туристів заблукали та потребують допомоги.

Одного туриста знайшли між синім та зеленим маршрутами і доставили його до бази Заросляк. Другого туриста виявили між Говерлівським водоспадом та синім маршрутом. Рятувальники намагалися реанімувати його, але безуспішно.

Facebook / ДСНС

Тіло транспортували до підніжжя гори й передали поліцейським.