КНДР збільшила кількість залізничних перевезень до рф після зустрічі Кім Чен Ина з путіним

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Reuters

Аналітичний проєкт американського Центру стратегічних і міжнародних досліджень Beyond Parallel зафіксував, що між Північною Кореєю та росією різко збільшилася кількість залізничних вантажних перевезень.

Про це свідчать супутникові знімки північнокорейської залізничної станції Туманганг за 5 жовтня. Там стояло близько 73 вагонів — це рекордна кількість. Раніше там було щонайбільше 20 вагонів.

Окрім вагонів, на станції видно контейнери та обладнання. Що там усередині — невідомо. Усе накрили.

На станції тепер рівень залізничного руху набагато вищий за той, який Beyond Parallel спостерігав на обʼєкті протягом останніх пʼяти років. КНДР, найімовірніше, планує розширити пропускну спроможність Тумангангу, бо будує новий склад.

Що цьому передувало

У вересні лідер КНДР Кім Чен Ин прибув до росії для переговорів із путіним про поставки північнокорейського озброєння російським окупантам. Перед цим The New York Times писала, що сторони обговорюватимуть військову співпрацю: росія проситиме боєприпаси й зброю, а КНДР — передові супутникові технології та розробки, що стосуються атомних підводних човнів.

У США занепокоєні через активні переговори КНДР і росії про зброю. Офіційний представник Білого дому з питань національної безпеки Джон Кірбі казав, що міністр оборони росії Сергій Шойгу наприкінці липня їздив до Північної Кореї, щоб спробувати переконати Пхеньян продавати артилерійські боєприпаси росії.

У вересні минулого року в Білому домі заявили, що мають дані про плани росії закупити у Північної Кореї ракети малої дальності та мільйони боєприпасів для артилерії. А газета NYT написала, що вже тоді росія купувала снаряди для артилерії та ракети малої дальності у Північної Кореї.