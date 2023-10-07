На окупованій Херсонщині підірвали авто із секретарем «Єдиної росії» — він загинув

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На окупованій Херсонщині, у місті Нова Каховка підірвали автомобіль так званого голови місцевого відділення путінської партії «Єдина росія» Володимира Малова.

Про це 7 жовтня повідомив «губернатор» регіону і колаборант Володимир Сальдо, а смерть Малова підтвердив «оперативний штаб» області.

Малов помер у місцевій лікарні від отриманих травм.

29 серпня в Новій Каховці стався вибух у житловому будинку, де розташоване регіональне відділення партії «Єдина росія». За день до цього «глава» адміністрації міста Володимир Леонтьєв приймав громадян у цьому приміщенні.