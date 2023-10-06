Рятувальники закінчили роботи в селі Гроза на Харківщині. Доля чотирьох людей невідома
- Автор:
- Анна Холоднова
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Рятувальники закінчили роботи на місці влучання російської ракети в селі Гроза Харківської області, повідомив начальник Слідчого управління поліції в області Сергій Болвінов.
Шукати загиблих під завалами допомагали три спеціально навчені службові собаки. Кількість вбитих і поранених не змінилася — загинула 51 людина, шестеро поранених. Четверо людей зникли безвісти, серед них двоє дітей.
На місці трагедії вилучили 11 фрагментів тіл. Їх відправили на ДНК-експертизу. Правоохоронці працюють із родичами загиблих у Грозі та в сусідньому Шевченковому, а також в одному з харківських моргів, куди доправили тіла та фрагменти тіл жертв.
- Гроза — село в Шевченківській селищній громаді Купʼянського району Харківської області, його площа майже два квадратних кілометри. За словами начальника поліції Харківщини Володимира Тимошка, станом на 5 жовтня в селі мешкали 330 людей.
- 5 жовтня під час поминального обіду, який влаштували на честь загиблого військового, росіяни вдарили по селу ракетою «Іскандер М». Загинула 51 людина. Шестеро людей дістали поранень. Голова Харківської ОВА Синєгубов каже, що всі загиблі були мешканцями села.
- На Харківщині оголосили триденну жалобу — з 6 до 8 жовтня.