Марсіанський вертоліт Ingenuity побив власний рекорд з висоти польоту

Новини

Марсіанський вертоліт Ingenuity піднявся у свій 61-й політ на Марсі та встановив новий рекорд із висоти.

Про це пише Лабораторія реактивного руху NASA.

Апарат побив власний рекорд із висоти польоту, встановлений під час 59-го зльоту.

Він досягнув 24 метрів над поверхнею планети. Це на чотири метри більше за попередній показник. Ingenuity провів у повітрі приблизно 129 секунд.

Марсіанський вертоліт Ingenuity, який прибув на Червону планету разом із дослідним апаратом Perseverance 26 серпня 2022 року, уже перевершив усі очікування NASA. Інженери розраховували лише на пʼять польотів. За свою 61 місію Ingenuity сумарно подолав понад 13 600 метрів і загалом налітав понад 109 хвилин.