Суд збільшив заставу заступнику міністра Мінагрополітики Висоцькому і надягнув та нього електронний браслет

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Апеляційна палата ВАКС збільшила заставу першому заступнику міністра аграрної політики Тарасу Висоцькому, якого НАБУ підозрює у розтраті понад 62 млн грн на закупівлі продуктів для гуманітарної допомоги.

Про це повідомила пресслужба Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Розмір застави збільшили до 4 997 608 грн. Також на Висоцького надягли електронний браслет.

Ухвала Апеляційної палати ВАКС набирає законної сили з моменту проголошення та оскарженню не підлягає.