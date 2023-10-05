Зеленський вперше зустрівся з премʼєр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном
- Автор:
- Анна Холоднова
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Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти вперше зустрівся з премʼєр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.
Вони обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі та двостороннє співробітництво. Зеленський зауважив, що Україна зацікавлена в стабільності регіону і дружніх відносинах.
- Вірменія останнім часом робить багато кроків для віддалення від росії. 8 вересня цього року до російського МЗС викликали посла Вірменії в Москві, де йому заявили жорсткий протест через «серію недружніх кроків». Ішлося про запуск процедури ратифікації Римського статуту, поїздку до Києва дружини премʼєр-міністра Вірменії з передачею гуманітарної допомоги, а також проведення на території Вірменії військових навчань зі США, які стартували 11 вересня.
- 3 жовтня парламент Вірменії ратифікував Римський статут. Країни, які ратифікували Римський статут, зобовʼязані виконувати ордер на арешт (путіна, зокрема) від Міжнародного кримінального суду.
- Москва вже заявляла протест вірменському послу після оголошення намірів ратифікувати статут. Речник парламенту Ален Симонян казав, що це потрібно Вірменії, оскільки проти країни «скоюють воєнні злочини». Тут він мав на увазі конфлікт із Азербайджаном. 24 березня Конституційний суд Вірменії ухвалив, що Римський статут не суперечить Конституції країни.