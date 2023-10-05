Зеленський вперше зустрівся з премʼєр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном

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Зеленський на полях саміту Європейської політичної спільноти вперше зустрівся з премʼєр-міністром Вірменії Ніколом Пашиняном.

Вони обговорили безпекову ситуацію на Південному Кавказі та двостороннє співробітництво. Зеленський зауважив, що Україна зацікавлена в стабільності регіону і дружніх відносинах.