У публікаціях X (Twitter) із посиланнями зникнуть заголовки

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Marten Bjork / Unsplash

Соцмережа X (Twitter) вирішила прибрати заголовки в публікаціях із посиланнями, які ведуть на інші сайти тощо.

Про це пише Tech Crunch.

Тобто посилання показуватиме лише зображення з доменним іменем (імʼям сайту).

У такий спосіб Ілон Маск намагається змусити користувачів проводити більше часу безпосередньо на платформі і публікувати «довгоформатний контент».

Коли цього тижня дані компанії з вебаналітики SimilarWeb показали, що відвідуваність новинних сайтів із таких джерел, як Facebook і X, різко впала, то Ілон Маск заявив, що алгоритм X розроблений для оптимізації часу на платформі, тому посилання привертають не «так багато уваги».