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Bloomberg: У Туреччині проведуть наступний саміт щодо Української формули миру

Автор:
Ліза Бровко
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Зустріч союзників щодо Української формули миру відбудеться в Туреччині наприкінці жовтня.

Про це пише Bloomberg із посиланням на джерела.

Очікується, що саміт проведуть у Стамбулі. Там будуть, зокрема, представники Сполучених Штатів, але Адміністрація президента Джо Байдена ще не визначила, хто саме візьме участь.

Посадовці переконуватимуть країни, які здебільшого залишалися нейтральними у війні рф проти України, як-от Бразилія та Індія, виступити проти Кремля. Союзники розглядають саміт як можливість для України пояснити свою позицію безпосередньо цим країнам.

Союзники також хочуть, щоб Китай брав участь у наступному раунді обговорень Української формули миру, проте поки невідомо, чи Пекін надішле свого представника.

Росія на зустріч не запрошували, як і на попередні в Данії та в Саудівській Аравії.

Що таке Українська формула миру від президента Зеленського

Президент України Володимир Зеленський 15 листопада 2022 року у виступі перед учасниками саміту G20 на Балі представив Українську формулу миру. Ось що вона передбачає:

У серпні на зустрічі в Саудівській Аравії були представники понад 40 держав з Європи, Близького Сходу й Азії, Африки, Північної та Південної Америки, а також посадовці ООН. Вони розглядали мирний план Володимира Зеленського. Він, зокрема, передбачає, що будь-які переговори з рф можуть розпочатися лише після повернення всіх окупованих земель. На зустрічі був і Китай.