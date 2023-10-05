Prada розроблятиме скафандри для майбутньої місії NASA на Місяць
- Автор:
- Ліза Бровко
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Axiom Space, Inc
Італійський модний дім Prada обʼєднається з американською компанією Axiom Space для розробки скафандрів місії Artemis III.
Про це пише пресслужба Axiom Space.
Висадити екіпаж місії NASA на Місяць планують у 2025 році.
«Постійно дальновидний дух Prada для людства розширився до його прагнення до пригод і нових горизонтів — космосу», — сказав директор з маркетингу Prada Group Лоренцо Бертеллі.
Фахівці Prada працюватимуть з командою Axiom Space, щоб удосконалити матеріали та функції скафандрів.
Скафандр Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) дозволить астронавтам жити та працювати на Місяці та навколо нього. У нього буде підвищена гнучкість, посилений захист від навколишнього середовища та спеціалізовані інструменти для досліджень.
«Технічний досвід Prada з сировиною, технологіями виробництва та інноваційними концепціями дизайну принесе передові технології, потрібні не тільки комфорту астронавтів на поверхні Місяця, але й для врахування вкрай необхідного людського фактору, якого немає в застарілих скафандрах» — додав генеральний директор Axiom Space Майкл Суффредіні.
- У березні 2023 року NASA представило новий скафандр для астронавтів місії Artemis III, який розробила Axiom Space.
- У листопаді 2021 року NASA оголосило, що перенесло місію Artemis з доставки людей на поверхню Місяця (першої жінки та 13-го чоловіка) на 2025 рік. Це буде перша після Аполлона-17 у 1972 році місія, яка має доставити людей на поверхню Місяця. Вона має приземлитися на південному полюсі Місяця. Вважається, що його кратери, які ніколи не бачать сонячного світла, містять величезні запаси льоду. Цей лід можна використовувати для виробництва ракетного палива на місці, так його не доведеться доставляти з Землі, що знизить вартість дослідження Місяця.