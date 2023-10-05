Prada розроблятиме скафандри для майбутньої місії NASA на Місяць

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Axiom Space, Inc

Італійський модний дім Prada обʼєднається з американською компанією Axiom Space для розробки скафандрів місії Artemis III.

Про це пише пресслужба Axiom Space.

Висадити екіпаж місії NASA на Місяць планують у 2025 році.

«Постійно дальновидний дух Prada для людства розширився до його прагнення до пригод і нових горизонтів — космосу», — сказав директор з маркетингу Prada Group Лоренцо Бертеллі.

Фахівці Prada працюватимуть з командою Axiom Space, щоб удосконалити матеріали та функції скафандрів.

Скафандр Axiom Extravehicular Mobility Unit (AxEMU) дозволить астронавтам жити та працювати на Місяці та навколо нього. У нього буде підвищена гнучкість, посилений захист від навколишнього середовища та спеціалізовані інструменти для досліджень.

Прототип скафандра. Axiom Space, Inc

«Технічний досвід Prada з сировиною, технологіями виробництва та інноваційними концепціями дизайну принесе передові технології, потрібні не тільки комфорту астронавтів на поверхні Місяця, але й для врахування вкрай необхідного людського фактору, якого немає в застарілих скафандрах» — додав генеральний директор Axiom Space Майкл Суффредіні.