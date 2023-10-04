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Управління Верховного комісара ООН з прав людини опублікувало новий звіт щодо прав людини в Україні. Документ охоплює період з 1 лютого до 31 липня 2023 року.

Загалом ООН задокументувала сумарну страту шести українських військовополонених, причому всі вони сталися до періоду, який охоплює цей звіт (за звітний період страти не зафіксували).

У вересні 2022 року російський військовий застрелив українського військовополоненого, у якого була поранена нога після того, як він наступив на міну — окупанти змушували його виконувати небезпечну роботу поблизу передової позиції.

Іншого українського військовополоненого застрелили, коли він відмовився виконувати таку роботу. Обоє полонені були на території Донецької області в серпні 2022 року. Протягом трьох місяців росіяни змушували їх носити боєприпаси на російські передові позиції та забирати їх. Військовополонені повідомили ООН, що щонайменше пʼятеро з них отримали поранення під час виконання цієї роботи.

Після захоплення села Слобода Чернігівської області 9 березня 2022 року російські окупанти схопили двох українських військовослужбовців, які переховувалися в цивільній будівлі. 31 березня 2022 року їхні тіла знайшли з вогнепальними пораненнями.

Крім цих випадків, на двох відеороликах, що зʼявилися в мережі 6 березня і 11 квітня 2023 року, видно, як російські військові катують і без суду та слідства страчують двох українських військовополонених. На першому відео росіяни застрелили українського військовополоненого після того, як він сказав: «Слава Україні». На другому російський військовослужбовець обезголовив українського воїна. ООН заявляє, що «має розумні підстави» вважати, що обидва відеозаписи є справжніми.