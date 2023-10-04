Bloomberg: Німеччина передасть Україні додаткові системи ППО для захисту зернових шляхів
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Німеччина планує поставити Україні додаткові засоби протиповітряної оборони, щоб допомогти захистити поставки зерна від потенційних атак росії.
Про це повідомляє Bloomberg із посиланням на джерела, які обізнані з цим питанням.
Берлін відправить одну додаткову систему ППО IRIS-T і понад 10 зенітних установок Gepard, які прикриватимуть вантажі, що прямуватимуть до Румунії. Зброя має прибути в Україну до кінця цього року, наступні системи IRIS-T підуть за нею, щойно їх збудують.
Німецький депутат Маркус Фабер, який є членом Комітету з питань оборони нижньої палати парламенту, підтвердив, що Україна отримає більше систем IRIS-T та установокк Gepard, а також боєприпасів.
«Україна використовуватиме ці підрозділи, наприклад, для кращого захисту своїх зернових портів», — сказав він, не вдаючись до подробиць.
- Ппісля виходу із «зернової угоди» в липні росія почала атакувати українську портову інфраструктуру на півдні. Уламки ракет і дронів знаходили, зокрема, на території Румунії. На тлі цього Румунія переміщує ППО ближче до кордону з Україною і посилює патрулювання в цьому районі. За необхідності румунська ППО збиватиме російські дрони. Також Начальник Штабу оборони Збройних сил Румунії заявив, що росія глушить GPS-звʼязок кораблів у водах Румунії (через це ракети й дрони можуть промахнутися).