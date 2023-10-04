Висадка була на західному узбережжі. Розвідка розповіла деталі операції у Криму

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Висадка українських спецпризначенців була на західному узбережжі Криму.

Про це в коментарі «Бабелю» повідомив представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Андрій Юсов.

Там відбулося бойове зіткнення з росіянами. Вони переважали за кількістю, однак українські спецпризначенці знищили значну кількість окупантів — ідеться про підрозділи десантних військ, які перебувають на цьому напрямку. Інформацію про кількість вбитих ще уточнюють.

Також, за даними «Бабеля», особливо активну роль в операції відіграв спецпідрозділ розвідки «Артан».

Перед цим Юсов у коментарі медіа заявляв, що втрати є і серед українських спецпризначенців.