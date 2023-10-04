Українські спецпризначенці знову десантувались на території Криму — відео

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Українські спецпризначенці «Стугни» та «Братства» у складі спецпідрозділу «Тимур» десантувалися на території Кримського півострова.

Про це 4 жовтня повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

Крім цього, українські військові вдарили по окупантах.

ГУР опублікував відео, з якого можна зрозуміти, що спецпризначенці висаджувалися вночі щонайменше на семи човнах. Відео закінчується кадрами, на яких бійці тримають український прапор і кажуть: «Крим буде українським або безлюдним».

Представник ГУР Андрій Юсов у коментарі «Українській правді» заявив, що після виконання завдання група спецпризначенців відійшла, хоча – теж із певними втратами.

«Відбувся бій із російськими окупантами, є багато загиблих та поранених із особового складу загарбників. На жаль, є втрати серед українських захисників, які все ж не співмірні з російськими», — сказав Юсов.