У США через відставку Кевіна Маккарті зупинилося схвалення нових законів — зокрема про підтримку України

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Палата представників США не зможе ухвалювати нові закони до обрання нового спікера. Серед іншого без розгляду залишиться і допомога Україні.

Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова у своєму коментарі щодо безпрецедентної відставки спікера.

За її словами, зупиниться саме голосування, але інша робота триватиме, зокрема в комітетах.

Палата представників планує повернутися до роботи не раніше наступного вівторка, а до того триватимуть дискусії щодо можливих кандидатів. За ієрархією, це може бути лідер більшості Стів Скаліз, або ж інші кандидати, яких оберуть у ході обговорення.

«Можу тільки сказати, що з переважною більшістю імен, які звучать, та їхніми командами у нас побудовано гарний конструктивний діалог», — зазначила Маркарова, додавши, що українські дипломати продовжують роботу з Конгресом на всіх рівнях.

Чому відставка безпрецедентна

Третього жовтня спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті достроково усунули з посади. Рішення підтримали 216 конгресменів, з них 8 республіканців та 208 демократів. Проти проголосували 210 республіканців. Наразі посада спікера Палати представників є вакантною. Тимчасово виконувати обовʼязки спікера буде республіканець Патрік Мак Хенрі. За всю історію Конгресу подання на звільнення спікера (motion to vacate) застосовувалось лише тричі:

у 1910 подали, поставили на голосування і не підтримали;

у 2015 подали, не винесли на голосування й відправили в регламентний комітет;

у 2023 подали, поставили на голосування й проголосували.

Відставку ініціював конгресмен Мет Гейтс, який є правим республіканцем.

У Конгресі напередодні обговорювали питання, чи уклали президент Джо Байден і Маккарті таємну угоду, яка могла б захистити майбутню фінансову допомогу Україні. Частина правих республіканців, прихильників Дональда Трампа, вважають, що Байден погодився підписати тимчасовий законопроєкт для уникнення шатдауну, що не містив допомогу Україні, в обмін на те, що Маккарті погодився провести окреме голосування щодо цієї допомоги пізніше.

Гейтс аргументував питання відставки Маккарті саме цим. Маккарті у відповідь відкинув заяви про домовленості з демократами. Пізніше абсолютна більшість демократів проголосувала за звільнення Маккарті. До них доєднались вісім республіканців від крайнього правого крила.