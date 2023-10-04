У США через відставку Кевіна Маккарті зупинилося схвалення нових законів — зокрема про підтримку України
- Автор:
- Софія Телішевська
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Getty Images / «Бабель»
Палата представників США не зможе ухвалювати нові закони до обрання нового спікера. Серед іншого без розгляду залишиться і допомога Україні.
Про це повідомила посол України у США Оксана Маркарова у своєму коментарі щодо безпрецедентної відставки спікера.
За її словами, зупиниться саме голосування, але інша робота триватиме, зокрема в комітетах.
Палата представників планує повернутися до роботи не раніше наступного вівторка, а до того триватимуть дискусії щодо можливих кандидатів. За ієрархією, це може бути лідер більшості Стів Скаліз, або ж інші кандидати, яких оберуть у ході обговорення.
«Можу тільки сказати, що з переважною більшістю імен, які звучать, та їхніми командами у нас побудовано гарний конструктивний діалог», — зазначила Маркарова, додавши, що українські дипломати продовжують роботу з Конгресом на всіх рівнях.
Чому відставка безпрецедентна
Третього жовтня спікера Палати представників Конгресу США Кевіна Маккарті достроково усунули з посади. Рішення підтримали 216 конгресменів, з них 8 республіканців та 208 демократів. Проти проголосували 210 республіканців. Наразі посада спікера Палати представників є вакантною. Тимчасово виконувати обовʼязки спікера буде республіканець Патрік Мак Хенрі. За всю історію Конгресу подання на звільнення спікера (motion to vacate) застосовувалось лише тричі:
- у 1910 подали, поставили на голосування і не підтримали;
- у 2015 подали, не винесли на голосування й відправили в регламентний комітет;
- у 2023 подали, поставили на голосування й проголосували.
Відставку ініціював конгресмен Мет Гейтс, який є правим республіканцем.
У Конгресі напередодні обговорювали питання, чи уклали президент Джо Байден і Маккарті таємну угоду, яка могла б захистити майбутню фінансову допомогу Україні. Частина правих республіканців, прихильників Дональда Трампа, вважають, що Байден погодився підписати тимчасовий законопроєкт для уникнення шатдауну, що не містив допомогу Україні, в обмін на те, що Маккарті погодився провести окреме голосування щодо цієї допомоги пізніше.
Гейтс аргументував питання відставки Маккарті саме цим. Маккарті у відповідь відкинув заяви про домовленості з демократами. Пізніше абсолютна більшість демократів проголосувала за звільнення Маккарті. До них доєднались вісім республіканців від крайнього правого крила.
- З 1 жовтня у США міг настати шатдаун — часткове призупинення роботи уряду, якщо Палата представників і Сенат не схвалили би вчасно бюджетні питання. Тимчасовий бюджет у цей день погодили на 45 днів, але у нього не включили додаткову допомогу Україні. У Конгресі точаться дебати через політичні розбіжності — праві республіканці виступають проти підтримки України, а частина партії вагається. Тому Конгрес має знайти компромісні рішення щодо бюджету на 2024 фіскальний рік. Законодавці мають обговорити окремий законопроєкт про військову допомогу Києву на $24 мільярди.
- У МЗС України пояснювали, що ситуація з тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги Україні, яку оголосили раніше. Кошти на для допомоги Україні є у попередньому бюджеті. Зараз це майже $1,6 мільярда для оборонних потреб і $1,23 мільярда прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні й енергетичні проєкти.