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ВАКС арештував майно обвинувачених у справі «Роттердам+»

Автор:
Анна Холоднова
Дата:

Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Колегія суддів Вищого антикорупційного суду частково задовольнила клопотання прокурора САП і наклала арешт на майно обвинувачених у справі «Роттердам+».

Про це повідомили у пресслужбі ВАКС.

Під арештом опинилися:

майно ексголови НКРЕКП Дмитра Вовка:

майно колишнього гендиректора «ДТЕК Мережі» Івана Гелюха:

майно колишнього гендиректора «ДТЕК Східенерго» Бориса Лісового:

Ухвала набирає чинності з моменту проголошення і не може бути окремо оскаржена.

У кінці серпня 2019 року стало відомо про рішення САП закрити справу щодо «Роттердам+» на підставі експертизи, яка нібито не виявила збитків. НАБУ заявило, що це рішення суперечить принципам верховенства права, Апеляційний суд підтвердив обґрунтованість експертизи.

Розслідування першого епізоду у справі «Роттердам+» за підозрою щодо шести фігурантів завершилося у вересні 2022 року. У січні 2023 року Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершили розслідування другого епізоду за підозрою щодо 15 людей у цій справі.