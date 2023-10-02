У Польщі спростували заяву про те, що країну нібито не запросили на Форум оборонних індустрій в Києві

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Reuters

Міністр державних активів Польщі Яцек Сасін перепросив за свою заяву про те, що Україна нібито не запросила польські компанії на Форум оборонних індустрій у Києві.

«На момент інтервʼю я не володів точною інформацією», — написав він.

Ідеться про коментар в ефірі Radio ZET, коли Сасін сказав, що державний оборонний концерн Polska Grupa Zbrojeniowa не отримав запрошення, і додав, що бачить «багато недружніх кроків з боку України».

Після переговорів із президентом Polska Grupa Zbrojeniowa Сасін «отримав інформацію», що компанію запросили на форум, але вона вирішила не брати в ньому участь.