Премʼєр Косова: Нещодавні сутички на північному кордоні — це план Сербії з анексії території

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Getty Images / «Бабель»

Нещодавня сутичка між озброєними людьми й поліцейськими на півночі Косова, поблизу кордону із Сербією, була частиною плану Сербії з анексії північних косовських регіонів.

Про це 2 жовтня повідомив премʼєр-міністр Косова Альбін Курті.

«На підставі конфіскованої документації поліція Косова підтвердила, що терористична атака була частиною більш масштабного плану анексії півночі Косова за допомогою скоординованої атаки на 37 різних позицій. За цим мало піти створення коридору до Сербії для постачання зброї та військ», — повідомив Курті.

Нагадаємо, що майже 50 тисяч етнічних сербів, які проживають на півночі Косова, відмовляються визнавати владу частково визнаної республіки та досі вважають себе частиною Сербії.

Офіцери поліції Косова та миротворчі сили НАТО на чергуванні після сутичок на півночі країни. 30 вересня, місто Звечан. Getty Images / «Бабель»