Україна працює з Конгресом, щоб фінансування Сил оборони не переривалося за жодних умов

Новини

Київ працює з Вашингтоном, аби в подальшому не було ситуацій, коли Конгрес ухвалює законопроєкт про тимчасове фінансування уряду без включеного туди пакета допомоги Україні. Він пояснює це можливим шатдауном у США.

Про це заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

«Питання у тому, чи те, що сталося у Конгресі США, є одиничним випадком або системним. А думаю, що був [один] випадок. Ми маємо всебічні обговорення з обома частинами Конгресу — республіканцями та демократами. На тлі можливого шатдауну рішення було ухвалене, як було. Ми зараз працюємо з обома сторонами Конгресу, щоб упевнитися, що цього більше не повториться за будь-яких умов», — сказав Кулеба.

За його словами, українська сторона не відчуває, що підтримка з боку США похитнулася.

«США розуміють, що стосується України, більше за саму Україну. Це про стабільність, передбачуваність світу. Я вважаю, що ми знайдемо необхідні рішення», — сказав міністр.