Посол з особливих доручень пояснив, чи не порушила Україна порядку подання позову проти росії до ООН

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ICJ / «Бабель»

Російська делегація від початку подання українського позову проти неї наполягає, що спершу Україна мала надіслати ноту росії, а потім вже звернутися до суду. Однак агент України в Міжнародному суді ООН Антон Кориневич пояснив, що у Конвенції прямої такої вимоги немає.

«Ми відкриваємо Конвенцію про геноцид, зокрема статтю 9, яка стосується вирішення спору за цією Конвенцією. Там написано, що всі спори вирішує Міжнародний суд ООН. Там немає ніяких попередніх вимог, як, наприклад, у подібних статтях в інших міжнародних договорах, де зазначено, що спочатку треба намагатися провести переговори й зробити арбітраж, а якщо це не вдається протягом певного періоду, можна йти в Міжнародний суд ООН. У Конвенції про геноцид такого немає», — наголосив посол з особливих доручень Антон Кориневич в інтервʼю «Бабелю».

За його словами, це дуже широка стаття, яка по суті надає Міжнародному суду ООН виняткову компетенцію вирішувати спори за цією Конвенцією. Тому Україна не мала робити жодних попередніх кроків.

«Другий момент. Використовуючи твердження про геноцид, вони мали розуміти, що у таких заяв можуть бути правові наслідки. Особливо, коли вони говорять, що геноцид став підставою для повномасштабного вторгнення. І по-третє, ми всі розуміємо ситуацію й обставини 26 лютого — вони були під Києвом. Тому я сподіваюся і вірю, що суд не візьме до уваги ці твердження», — додав посол.