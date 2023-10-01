МЗС: Ситуація з тимчасовим бюджетом США не зупинить допомогу Україні
- Автор:
- Анна Холоднова
- Дата:
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Reuters
Ситуація з тимчасовим бюджетом США не зупинить надходження допомоги Україні, яку оголосили раніше.
Про це заявив речник українського МЗС Олег Ніколенко.
За його словами, зараз це майже $1,6 мільярда для оборонних потреб і $1,23 мільярда прямої бюджетної підтримки, а також кошти на гуманітарні й енергетичні проєкти.
Водночас Ніколенко наголосив, що шатдаун американського уряду міг би мати негативний вплив на втілення поточних програм для України.
«Зараз українська влада активно працює з американськими партнерами, щоб нове бюджетне рішення США, яке буде напрацьоване протягом наступних 45 днів, включало нові кошти для допомоги Україні. Не забуваємо, що зараз у США тривають внутрішньополітичні дискусії, повʼязані з американським політичним процесом. Підтримка України залишається непохитно міцною як в Адміністрації президента США, так і в обох партіях і палатах Конгресу США, а головне — серед американського народу», — запевнив речник МЗС.
- У США з кінця ХІХ століття існує закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Шатдаун, або «закриття», настає, коли Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписом затвердити фінансування федеральних органів на рік.
- 30 вересня Палата представників США проголосувала за проєкт фінансування уряду на 45 днів, щоб уникнути шатдауну. Цей пакет зберігає поточний рівнь видатків, із додаванням грошей на надзвичайні ситуації, але не включає допомогу Україні. Тепер проєкт має затвердити Сенат США.