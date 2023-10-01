Премʼєр Великої Британії Ріші Сунак заперечив відправку британських військових в Україну найближчим часом

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Reuters / «Бабель»

Премʼєр-міністр Великої Британії Ріші Сунак заперечив, що найближчим часом британські військові інструктори вирушать в Україну.

Про це пише Reuters.

Раніше міністр оборони Сполученого Королівства Грант Шеппс заявив в інтервʼю газеті The Sunday Telegraph, що британські війська можуть навчати українців в Україні.

«Те, що міністр оборони говорив, означає, що одного разу в майбутньому ми могли б провести частину цих тренувань в Україні», — сказав Сунак журналістам на початку щорічної конференції Консервативної партії в Манчестері.

«Але це те, що стосується довгострокової перспективи, а не тут і зараз. Британських солдатів не відправлятимуть воювати в поточному конфлікті», — додав він.