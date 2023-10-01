Делегація МВФ починає зустрічі з українськими посадовцями

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Flickr / WBC - Washington Building Congress

Міжнародний валютний фонд проводитиме зустрічі в Україні, щоб обговорити політичні цілі та проблеми з українською владою.

Про це повідомив представник Фонду в країні Ваграм Степанян, передає Reuters.

Команда МВФ на чолі з заступницею директора Європейського департаменту Фонду Умою Рамакрішнан почне зустрічі з 1 жовтня.

«Взаємодія на високому рівні буде зосереджена на політичних цілях і викликах у контексті програми України, яка підтримується Механізмом розширеного фінансування МВФ», — заявив Степанян.