Делегація МВФ починає зустрічі з українськими посадовцями
- Автор:
- Ліза Бровко
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Flickr / WBC - Washington Building Congress
Міжнародний валютний фонд проводитиме зустрічі в Україні, щоб обговорити політичні цілі та проблеми з українською владою.
Про це повідомив представник Фонду в країні Ваграм Степанян, передає Reuters.
Команда МВФ на чолі з заступницею директора Європейського департаменту Фонду Умою Рамакрішнан почне зустрічі з 1 жовтня.
«Взаємодія на високому рівні буде зосереджена на політичних цілях і викликах у контексті програми України, яка підтримується Механізмом розширеного фінансування МВФ», — заявив Степанян.
- Місія МВФ минулого тижня почала другий перегляд багаторічної кредитної програми для країни на $15,6 мільярда. Чотирирічна програма є частиною глобального пакета вартістю $115 мільярдів для підтримки економіки України.
- У липні Україна отримала від Міжнародного валютного фонду другий транш у розмірі $890 мільйонів. Перед цим МВФ доповнив програму підтримки України чотирма новими «маяками». Загалом у переліку всіх структурних «маяків» 23 пункти.