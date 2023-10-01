Власники iPhone 15 скаржаться на перегрів — Apple знайшла причину
- Автор:
- Ліза Бровко
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Власники нових iPhone 15 скаржаться на перегрівання смартфонів. Компанія Apple знайшла причину.
Про це пише Reuters.
Смартфони можуть нагріватися більше ніж очікувалося через помилку в новій версії операційної системи iOS 17, яку виправлять у майбутньому оновленні.
Водночас у Apple додали, що пристрій може сильно нагріватися в перші кілька днів використання «після налаштувань або через підвищену фонову активність», мовляв, деякі програми сторонніх розробників після оновлення перевантажують систему.
Під сторонніми розробниками мається на увазі соцмережа Instagram, застосунок Uber і гра Asphalt 9.
Apple також заявила, що ця проблема не вплине на довгострокову роботу телефону.
- У США 12 вересня пройшла традиційна презентація новинок Apple, а саме: чотири смартфони серії iPhone 15, розумні годинники Series 9 та Ultra 2 і бездротові навушники AirPods Pro 2 з портом USB-C. В iPhone 15 у налаштуваннях зʼявилась можливість переглядати кількість циклів акумулятора.