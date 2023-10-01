В Амазонці загинули понад 100 дельфінів через рекордну температуру води
- Автор:
- Ліза Бровко
- Дата:
-
Pablo Heimplatz / Unsplash
У бразильській Амазонці загинули понад 100 дельфінів через рекордно високу температуру води та посуху.
Про це пише CNN.
Усіх мертвих дельфінів знайшли в озері Тефе протягом останніх семи днів. Дослідницький інститут Мамірауа вважає, що така велика кількість смертей незвична.
Температура води в озері Тефе на півдні Бразилії час від часу перевищувала +39 °C.
Річка Амазонка — найбільша водна артерія світу — зараз переживає сухий сезон. Дослідники та активісти намагаються врятувати дельфінів, переміщуючи їх із лагун і озер до головного русла річки, де вода прохолодніша.
Посуха в Амазонії також впливає на економіку Бразилії. У 59 муніципалітетах штату Амазонас рівень води нижче середнього, а це перешкоджає і транспортній діяльності, і рибальству на річці.
- У липні близько сотні гринд (чорних дельфінів) викинулися на пляж у Західній Австралії. Попри рятувальні дії волонтерів, понад 50 тварин таки загинули. Тих, хто вижив, намагалися відправити назад в океан, але вони поверталися на берег. Їм провели евтаназію.
- За десять днів майже дві тисячі мертвих пінгвінів викинуло на східне узбережжя Уругваю. Магеланські пінгвіни, переважно молоді, загинули в Атлантичному океані. Течія віднесла їх до берегів Уругваю.
- Станом на червень 2022 року від початку повномасштабної війни в Чорному морі загинули щонайменше три тисячі дельфінів.