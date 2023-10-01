Байден підписав законопроєкт про тимчасовий бюджет. США уникнули шатдауну

Новини

Getty Images / «Бабель»

За годину до настання 1 жовтня президент США Джо Байден підписав законопроект про тимчасове фінансування уряду до 17 листопада.

Про це йдеться на сайті Білого дому.

Перед цим, за кілька годин до 1 жовтня, двопартійна більшість у Палаті представників і Сенаті проголосувала за те, щоб уряд залишався відкритим. Однак нова угода не включає нового фінансування для продовження підтримки України.