Reuters: Румунія переміщує ППО ближче до кордону з Україною і посилює патрулювання в цьому районі

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Румунія переміщує протиповітряну оборону ближче до кордону з Україною через російські обстріли поблизу Дунаю. Також країна збільшить кількість патрулів і спостережних пунктів у цьому районі.

Про це агентству Reuters повідомили два високопоставлені джерела в обороні.

Крім того, на військову авіабазу Борча, приблизно за 150 км на південь від Ізмаїлу, прибули близько сотні американських військових і чотири американські літаки F-16 Fighting Falcon.

Із середини вересня Міністерство оборони Румунії також розширило заборонену для польотів у зону вздовж ділянки кордону з Україною до 30 км.

У селі Плауру, за кілька сотень метрів від українського Ізмаїлу, побудували два укриття, а мешканці прилеглих територій отримують сповіщення про російські безпілотники, що прямують у їхньому напрямку.