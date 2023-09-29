Reuters: Румунія переміщує ППО ближче до кордону з Україною і посилює патрулювання в цьому районі
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- Анна Холоднова
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Flickr / Dragos Cisuv
Румунія переміщує протиповітряну оборону ближче до кордону з Україною через російські обстріли поблизу Дунаю. Також країна збільшить кількість патрулів і спостережних пунктів у цьому районі.
Про це агентству Reuters повідомили два високопоставлені джерела в обороні.
Крім того, на військову авіабазу Борча, приблизно за 150 км на південь від Ізмаїлу, прибули близько сотні американських військових і чотири американські літаки F-16 Fighting Falcon.
Із середини вересня Міністерство оборони Румунії також розширило заборонену для польотів у зону вздовж ділянки кордону з Україною до 30 км.
У селі Плауру, за кілька сотень метрів від українського Ізмаїлу, побудували два укриття, а мешканці прилеглих територій отримують сповіщення про російські безпілотники, що прямують у їхньому напрямку.
- Уламки російських дронів у Румунії на кордоні з Одеською областю знаходили двічі — 4 і 13 вересня. Румунія викликала голову дипмісії росії та збудувала в прикордонному районі, що поряд із Рені та Ізмаїлом, укриття для цивільних, а 15 вересня румунський генерал заявив, що за необхідності ППО збиватиме російські дрони.