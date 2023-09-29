Путін доручив ексголові «ПВК Вагнера» сформувати нові підрозділи для війни в Україні

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Президент росії путін доручив колишньому начальнику штабу «ПВК Вагнера» Андрію Трошеву сформувати нові «добровольчі підрозділи» для війни проти України.

Доручення він дав на нараді з Трошевим, пишуть Інтерфакс і «Настоящее время».

«На останній зустрічі ми говорили про те, що ви займетеся формуванням добровольчих підрозділів, які можуть виконувати різні бойові завдання, насамперед, звісно, у зоні спеціальної військової операції [...]. Ви самі понад рік воювали в такому підрозділі. Знаєте, що це таке, як це робиться, знаєте про питання, які потрібно завчасно вирішувати, щоб бойова робота йшла найкращим і найуспішнішим чином», — сказав путін.

За даними журналістів, Трошев був начальником штабу «ПВК Вагнера» у Сирії та курував роботу служби безпеки, а під час заколоту Євгенія Пригожина відмовився виступати проти Міноборони рф і передав інформацію у ФСБ. Писали, що Трошев може очолити «вагнерівців», які підписали контракт з Міноборони росії.