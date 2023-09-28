НАТО не вважає падіння російських дронів у Румунії навмисною атакою на країну-члена Альянсу

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Північноатлантичний альянс не розцінює падіння російських дронів у Румунії як навмисну атаку на країну-члена НАТО.

Про це генсек Альянсу Єнс Столтенберг заявив у Києві на спільній пресконференції з президентом України Володимиром Зеленським.

«У нас немає доказів того, що це було навмисною атакою на країну — союзника НАТО», — сказав Столтенберг.

Водночас він наголосив, що у звʼязку з цими подіями Альянс посилить свою присутність на східному фланзі НАТО, бо «блок існує для захисту всіх союзників». Генсек також заявив про перекидання в Румунію кількох винищувачів для патрулювання повітряного простору.

Столтенберг наголосив, що удари поблизу румунського кордону є «безрозсудними й дестабілізуючими».