Марсіанський вертоліт Ingenuity встановив ще один рекорд — цього разу зі швидкості
- Автор:
- Ліза Бровко
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Марсіанський вертоліт Ingenuity піднявся у 60-й свій політ і подолав 340 метрів зі швидкістю 8 м/с (28,8 км/год). Це стало новим рекордом зі швидкості.
Про це пише NASA.
Ingenuity провів у повітрі 133 секунди і рухався на висоті 16 метрів. Завданням ювілейного польоту було переміститися на нову позицію і зняти навколишню місцевість, щоб знайти нові наукові цілі для марсохода Perseverance.
- 20 вересня марсіанський гелікоптер Ingenuity злетів на рекордну висоту на Марсі.
- Марсіанський вертоліт Ingenuity, який прибув на Червону планету разом із дослідним апаратом Perseverance 26 серпня 2022 року, уже перевершив усі очікування NASA. Інженери розраховували лише на пʼять польотів. За свої 60 місій Ingenuity сумарно подолав 13 644 метри і загалом налітав 108,8 хвилини.