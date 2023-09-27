Президент прийняв вірчі грамоти від послів шести країн та Євросоюзу

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Президент Володимир Зеленський прийняв вірчі грамоти від послів Естонії, Франції, Словенії, Угорщини, Великої Британії, Канади та Європейського Союзу.

Також Зеленський з кожним з них поспілкувався про двосторонні відносини, підтримку та спільні виклики й можливості.

«Світ з Україною! Дякуємо за підтримку. Разом працюватимемо заради перемоги та посилення міцного партнерства між нашими країнами», — написав президент.