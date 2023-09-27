Латвія і Польща теж бойкотуватимуть турніри УЄФА за участі російських команд

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uefa.com

Федерація футболу Латвії та Польський футбольний союз заявили, що не змагатимуться у жодному турнірі УЄФА, якщо там будуть росіяни.

Про це повідомила пресслужба латвійської федерації і написав президент футбольного союзу Польщі Цезарій Кулеша.

Збірні Латвії з футболу всіх рівнів не будуть грати проти російських команд незалежно від місця проведення ігор або форми представництва російських футболістів.

«Це суперечить твердій позиції LFF щодо війни, яку росія розпочала в Україні, і ця позиція залишатиметься в силі до завершення бойових дій в Україні», — написала пресслужба.

Аналогічної позиції дотримується Польський футбольний союз.

«Я був здивований вчорашньою заявою Виконкому УЄФА. Якщо російські збірні будуть допущені до змагань, наші збірні не будуть з ними змагатися. Це єдине правильне рішення», — зазначив Кулеша.