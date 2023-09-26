Міноборони росії поширило кадри наради з командувачем Чорноморського флоту. Українські ССО раніше повідомляли про його загибель

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Міністерство оборони росії поширило кадри наради, на якій нібито присутній командувач Чорноморського флоту рф Віктор Соколов. На фото можна бачити дату наради — 26 вересня, тобто вона проходила сьогодні. На світлині Соколов у нижньому лівому куті.

Пресслужба Міноборони Росії

Напередодні, 25 вересня, Сили спецоперацій України заявили, що Соколов загинув під час ракетного удару по штабі Чорноморського флоту в Севастополі. Вони стверджували, що тоді загинули ще 33 офіцери, ще 105 росіян дістали поранень. Сама ж будівля відновленню не підлягає.

Згодом в ССО відреагували на появу командувача Чорноморського флоту рф на нараді. Інформацію про його загибель наразі уточнюють, але додають, що за даними ССО у штабі флоту від ракетного удару загинули 34 офіцери. Багатьох досі не ідентифікували.