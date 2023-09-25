МВС росії оголосило в розшук керівництво Міжнародного кримінального суду
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images
Міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук керівництво Міжнародного кримінального суду (МКС).
Про це пише «Медиазона».
У розшуку голова МКС Пйотр Гофманський, перший віцепрезидент Лус Дель Кармен Ібаньєс Каррансу та суддя Бертрам Шмітт. У картках зазначено, що вони розшукуються за статтею Кримінального кодексу росії, але за якою саме — не уточнюється.
- До цього російське МВС оголосило в розшук суддів МКС Томоко Акане та Розаріо Сальваторе Айталу. Вони разом зі ще одним суддею Серхіо Херардо Угальде Годінесом видали ордер на арешт путіна і дитячого омбудсмена Марії Львової-Бєлової. Також у розшук оголосили прокурора МКС Каріма Хана.
- У березні цього року проти нього і трьох суддів МКС — Томоко Акане, Розаріо Сальваторе Айтали і Серхіо Херардо Угальде Годінеса – Слідчий комітет росії порушив кримінальні справи про «притягнення свідомо невинного до кримінальної відповідальності та підготовку до нападу на представника іноземної держави».
- 17 березня 2023 року Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента росії володимира путіна та уповноваженої при президенті рф з прав дитини Марії Львової-Бєлової. Їх звинувачують у тому, що вони керували депортацією українських дітей до росії — це воєнний злочин. Дітей вивозили без дозволу родичів і України, в росії їм надавали громадянство. Для цього путін ухвалив низку указів, які спростили ці процедури, а Львова-Бєлова виконувала його розпорядження. Разом із батьками в росію могли депортувати до 150 тисяч дітей. Міжнародний суд упʼяте за свою історію видає такий ордер чинному президенту.
- Арештувати путіна тепер точно зобовʼязані 123 країни, які ратифікували Римський статут. Це всі країни Європи, всі країни Південної Америки, в тому числі деякі члени БРІКС — організації, в якій росія є учасником. Також до членів МКС входить Японія, Австралія й Канада, Афганістан, Таджикистан, Монголія і багато інших країн.