МВС росії оголосило в розшук керівництво Міжнародного кримінального суду

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Viktor Berezkin \ TASS via Getty Images

Міністерство внутрішніх справ росії оголосило в розшук керівництво Міжнародного кримінального суду (МКС).

Про це пише «Медиазона».

У розшуку голова МКС Пйотр Гофманський, перший віцепрезидент Лус Дель Кармен Ібаньєс Каррансу та суддя Бертрам Шмітт. У картках зазначено, що вони розшукуються за статтею Кримінального кодексу росії, але за якою саме — не уточнюється.