Президент Польщі назвав ембарго на українське зерно правильним і виступає за транзитні коридори

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Reuters / «Бабель»

Президент Польщі Анджей Дуда назвав рішення свого уряду ввести ембарго на українське зерно правильним і виступає за транзитні коридори, аби продовольство без перешкод потрапляло в інші країни.

Про це пише PAP.

«Я вважаю правильним рішенням те, що польський уряд зберіг заборону на продаж українського зерна на польському ринку. Однак я абсолютно впевнений, що необхідно зробити все, щоб забезпечити максимально можливий транзит», — підкреслив президент.

Дуда знову заявив, що Польща пішла на такі радикальні кроки, аби підтримати своїх фермерів, захистити польський ринок і сільське господарство. За його словами, українське зерно «не дійшло до тих країн, які його потребували», а осіло на польському ринку, обваливши ціни місцевої продукції.