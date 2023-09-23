Bloomberg: США вимагають від Польщі пояснень щодо підтримки України

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Сполучені Штати вимагають від Варшави роз’яснень щодо її підтримки України після слів премʼєр-міністра Польщі Матеуша Моравецького, що його країна наразі не передає Україні зброю, бо переозброюється сама.

Про це пише Bloomberg із посиланням на високопоставленого чиновника оборони США.

За його словами, Польща підтримує Україну, але точна позиція країни незрозуміла. Обидві сторони закликали до послаблення напруженості, тріщини між коаліцією союзників не виникло.

Європейський дипломат розповів виданню, що польські дипломати приватно запевнили іноземних колег — військова підтримка України з боку країни триватиме, хоч і в менших масштабах. Останні публічні повідомлення про військову допомогу від Польщі були в червні 2023 року. Тоді поляки пообіцяли тисячі кулеметів і набої до них. Потім від медіа були повідомлення про таємну передачу в липні гелікоптерів Мі-24.