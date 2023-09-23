Українська авіація вдарила ракетами по штабу Чорноморського флоту рф, коли там проходила нарада керівників
- Автор:
- Софія Телішевська
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По штабу чорноморського флоту у Севастополі завдали удару під час наради керівного складу, повідомляє пресслужба Сил спеціальних операцій.
«Зухвала та кропітка робота Сил спеціальних операцій дозволила вчасно і точно уразити штаб Чорноморського флоту — під час проведення наради керівного складу флоту рф в тимчасово окупованому Криму», — зазначила пресслужба ССО.
Бійці ССО передали дані Повітряним силам для завдання удару.
«Деталі проведення стануть відомі, коли це буде можливо, а результат — десятки загиблих і поранених окупантів, серед яких вищий керівний склад флоту. Ідемо далі», — резюмували спецпризначенці.
- 22 вересня близько 13:15 Україна завдала удару по штабі Чорноморського флоту рф у Криму, будівля зазнала пошкоджень, виникла пожежа. Так званий губернатор Севастополя Михайло Развожаєв підтвердив удар і попередив про ймовірність повторної атаки. За пів години після атаки в Севастополі ввімкнули сирени й оголосили евакуацію в низці дитячих та освітніх закладів.
- Уранці окупанти вже ставили в Севастополі димову завісу, але на території півострова місцеві все одно чули вибухи. Міноборони рф заявило, що нібито збили ракету і два безпілотники.
- У росії спершу заявили про одного загиблого військового внаслідок удару по штабі. Однак згодом Міноборони росії уточнило, що військовий зник безвісти, а не загинув.