У начальника Самбірського військкомату знайшли майно на понад 4,4 мільйона — він каже, що це заощадження
- Автор:
- Софія Телішевська
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Національне агентство з питань запобігання корупції виявило необґрунтовані активи у начальника Самбірського районного ТЦК на понад 4,4 мільйона гривень.
Упродовж 2020—2022 років військком разом із дружиною придбали кілька обʼєктів нерухомого майна.
Начальник ТЦК запевняє, що придбав усе на заощадження і на кошти, які подарувала мама — $42 тисячі.
Однак, проаналізувавши доходи декларанта та видатки родини за останні роки, НАЗК встановило, що начальник Самбірського районного ТЦК не мав можливості придбати майно в законний спосіб. Різниця між вартістю нерухомості та офіційними доходами родини перевищує 4,4 мільйона гривень.
Усі матеріали щодо військкома агентство передало до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.
- 19 вересня в мережу потрапило відео, на якому двоє військових бʼють і знущаються з цивільного. ДБР розпочало розслідування і зʼясувало, що кривдники — це заступник начальника Самбірського військкомату і військовослужбовець-водій, а їхня жертва — мешканець Харкова.
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- 20 вересня заступника начальника Самбірського ТЦК і водія затримали. Їм повідомили про підозру в незаконному позбавленні волі людини та катуванні. 21 вересня для заступника військкома обрали запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту терміном на два місяці.