Данія передала Україні 20 танків — 12 з них потребують ремонту

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У межах військової допомоги Данія встигла доставити Україні 20 танків Leopard 1A5. Виявилося, що 12 з них потребують ремонту.

Про це пише данський телеканал TV 2, у розпорядженні якого є письмовий брифінг міністра оборони Троелса Лунд Поульсена.

Данія постачає танки Україні разом із Нідерландами й Німеччиною. За модернізацію техніки відповідають німці.

Днями стало відомо, що десять танків, які мали доставити з Німеччини в Україну, вже зношені. Вони зараз стоять у Польщі. З наступного тижня фахівці німецького Міноборони й компанії FFG почнуть ремонтувати танки — українські спеціалісти ще не вміють усувати такі серйозні несправності.