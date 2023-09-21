Влада Азербайджану зустрілася з вірменським населенням Карабаху. Про що домовилися
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
SOPA Images / Contributor
В азербайджанському місті Євлах завершилася зустріч представників Азербайджану і вірменських мешканців Нагірного Карабаху. Перемовини вели відповідальний за контакти з вірменськими жителями Карабаху Рамін Мамедов та представники вірменських мешканців Карабаху Сергій Мартиросян і Давид Мелкумян.
На зустрічі також був присутній керівник Російсько-турецького спільного моніторингового центру контрадмірал Олег Семенов.
Сторони обговорювали реінтеграцію вірменського населення Карабаху, відновлення інфраструктури й організацію діяльності на основі Конституції та законів Азербайджану.
Представники вірменських мешканців Карабаху під час обговорення соціальних і гуманітарних питань заявили, що існує особлива потреба в паливі. При цьому вони просили гуманітарної допомоги у вигляді продуктів харчування.
Адміністрація президента Азербайджану прийняла всі прохання і пообіцяла найближчим часом забезпечити паливом системи опалення дитсадків і шкіл, а також потреби екстреної медичної допомоги й пожежних служб.
- У 1991 році Нагірний Карабах за підтримки Вірменії оголосив про незалежність від Азербайджану. Це призвело до бойових дій, що тривали до 1994 року. Збройний конфлікт завершився підписанням Бішкекського протоколу про перемирʼя і припинення вогню, але періодично між сторонами виникають збройні сутички. Нагірний Карабах на міжнародному рівні визнаний частиною Азербайджану, але він заселений вірменами.
- 19 вересня 2023 року Азербайджан оголосив про «антитерористичну операцію» в Нагірному Карабаху. Заявленою метою було відновлення конституційного ладу. Причиною Міноборони країни назвало напади й теракти проти сил у регіоні.
- Війська почали завдавати ударів по обʼєктах вірменської армії та вірменських збройних підрозділів у Карабаху. Також Міноборони Азербайджану прозвітувало про удар по місцю дислокації російського контингенту в Ходжавендському районі, щоб знищити там вірменську РЛС. Бої тривали лише добу.
- Удень 20 вересня влада невизнаної Нагірно-Карабаської Республіки (НКР) та Міноборони Азербайджану оголосили про припинення вогню. Азербайджан вимагав виводу вірменської армії з регіону (Єреван заперечує наявність своїх військ там), розформування підрозділів НКР і уряду невизнаної республіки. Керівництво НКР погодилося на вивід військ і розформування своїх підрозділів. Фактично НКР капітулювала. Це дозволить азербайджанській армії взяти під повний контроль територію Нагірного Карабаху.
- За день боїв армії Азербайджану вдалося захопити низку висот і транспортних вузлів. За різними оцінками, за день у Карабаху загинули від 32 до 100 людей, серед яких цивільні. Понад 200 людей дістали поранень, переважно це вірмени. Руйнувань зазнала цивільна інфраструктура міста Степанакерт. Азербайджан запевняв, що бʼє лише по військових цілях, але попереджав про близкість вірменських військових до цивільних обʼєктів. Достовірної інформації про втрати азербайджанської армії немає. Вона визнала поки що лише одного загиблого.