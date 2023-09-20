Польща зараз не передає Україні зброю, оскільки сама зосереджена на переозброєнні

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Mateusz Morawiecki / Facebook

Премʼєр-міністр Польщі Матеуш Моравецький заявив, що його країна наразі не передає Україні зброю, оскільки зосереджена на переозброєнні власного війська.

Про це він заявив в ефірі телеканалу Polsat. Цю ж заяву цитує його канцелярія.

За словами Моравецького, зараз Варшава озброюється сучасним озброєнням, і це для країни пріоритет. «Наш хаб у Жешуві, за погодженням з американцями й НАТО, як і раніше, відіграватиме ту ж роль, яку він грав і грає», — запевнив він.

Останні публічні повідомлення про військову допомогу від Польщі були в червні цього року. Тоді польська сторона пообіцяла тисячі кулеметів і набої до них. Потім від медіа були повідомлення про таємну передачу в липні гелікоптерів Мі-24.

Заява Моравецького пролунала напередодні парламентських виборів у Польщі й на тлі напруженості з Україною через імпорт українського зерна. Він пояснив односторонню заборону на зерно тим, що на ринку Польщі не мають панувати українські чи російські олігархи.