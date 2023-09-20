Рада проголосувала за негайне відкриття реєстру декларацій
- Автор:
- Софія Телішевська
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Струмковський Володимир / УНІАН
Рада схвалила вето президента та виправила закон про відновлення є-декларування. Зміни передбачають негайне відкриття декларацій.
Результати голосування оприлюднив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк.
За віддав голоси 341 нардеп, тобто конституційна більшість.
Судячи з опублікованих парламентарями фото, проти голосував лише один народний депутат, не голосували 19.
- 5 вересня 2023 року Верховна Рада повернула електронне декларування майна (законопроєкт № 9534) чиновникам і держслужбовцям, але відхилила ключову правку про те, щоб декларації стали відкритими негайно. Тобто реєстр за тими правилами мав бути закритим ще рік, через що ніхто публічно не побачить статки службовців. Громадськість закликала президента Володимира Зеленського ветувати законопроєкт. Відкрити е-декларування вимагали і партнери України, зокрема країни «Великої сімки» та Євросоюзу.
- Тоді Зеленський доручив віцепремʼєру Ользі Стефанішиній провести консультації з партнерами щодо цього законопроєкту. На основі цих консультацій він ухвалював рішення. Ветувати закон також просили громадські організації, а петиція за це набрала рекордні 83 тисячі голосів.